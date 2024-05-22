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لبنان

شوكولا يحتوي على مواد مُخدرة.. دهم مخزن في ضبيه وهذه علاقته بعصابة "التيك توكرز"

Lebanon 24
22-05-2024 | 04:48
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عُلم بأن مكتب جرائم المعلوماتية داهم أحد المخازن في منطقة ضبيه وعثر فيه على كميات كبيرة من الشوكولا تحتوي على مواد مخدرة بالإضافة الى مخدرات وهي لاحد الموقوفين المتورطين بعصابة "التيك توكرز" وكانت تستخدم من اجل الايقاع بالقصار قبيل الاغتصاب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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