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لبنان

ضو: تحية لإسبانيا وايرلندا والنروج

Lebanon 24
22-05-2024 | 04:48
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كتب النائب مارك ضو عبر منصة "اكس": " تحية لإسبانيا وايرلندا والنروج لاعترافهم بدولة فلسطين وللتذكير تلك الدول يخدم عسكرها في لبنان ضمن قوى اليونيفيل، وأخيرا قتل الجندي الايرلندي شون رووني ضمن خدمته في لبنان فتحية لروحه ليعلم قاتلوه ماذا فعلوا مع أصدقاء لبنان وفلسطين".
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