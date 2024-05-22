بالصور... العثور على جثة رجل داخل شقته

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة المواطن ع.م، وهو في العقد الخامس من عمره، داخل شقته في مبنى حربا، في منطقة أبي سمراء، قرب مستديرة الشفاء.

ورجحت مصادر أن يكون سبب الوفاة طبيعيّاً.