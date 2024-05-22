السنيورة عرض الاوضاع مع القائم بأعمال سفارة الكويت

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة، القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين.



وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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