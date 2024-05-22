​حادثة مروّعة في طليا... العثور على جثة رجل داخل منزل مهجور

عُثِرَ على جثة ح. ط. من سكان الفاعور في البقاع الاوسط، وهو مصاب بطلق ناريّ في الرأس داخل منزل مهجور، في كرم عنب في خراج بلدة طليا - بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور، فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.