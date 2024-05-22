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لبنان
حادثة مروّعة في طليا... العثور على جثة رجل داخل منزل مهجور
Lebanon 24
22-05-2024
|
05:43
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عُثِرَ على جثة ح. ط. من سكان الفاعور في البقاع الاوسط، وهو مصاب بطلق ناريّ في الرأس داخل منزل مهجور، في كرم عنب في خراج بلدة طليا - بعلبك، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور، فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.
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