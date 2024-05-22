وزارة الصناعة حدّدت سعر طن الترابة السوداء... كم بلغ؟

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وثلاثماية واثنين وأربعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الأربعاء ٢٢/٥/٢٠٢٤ ولغاية الأربعاء ٢٩/٥/٢٠٢٤ ضمناً".

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وأوضحت الوزارة أنّ السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.