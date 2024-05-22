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لبنان

شارك في إشكال في وادي النحلة قُتِلَت خلاله إمرأة... وهذا ما فعله فجر اليوم

Lebanon 24
22-05-2024 | 05:48
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علم "لبنان 24"، أنّ خ.ح سلّم نفسه إلى الاجهزة الامنية فجر اليوم، إثر إشكال حصل يوم أمس، أدى إلى وفاة سيّدة سوريّة، في منطقة وادي النحلة.
 
 
وأُحيل الموقوف إلى التحقيق، تحت إشراف القضاء المختصّ.
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