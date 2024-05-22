شخص يتعرّض لإطلاق نار في مشغرة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أطلق النار من سلاح حربيّ على م.م، في مشغرة في البقاع الغربيّ، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

ونُقِلَ الجريح إلى مستشفى سحمر، فيما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة.