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لبنان

شخص يتعرّض لإطلاق نار في مشغرة

Lebanon 24
22-05-2024 | 06:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً أطلق النار من سلاح حربيّ على م.م، في مشغرة في البقاع الغربيّ، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.
 
 
ونُقِلَ الجريح إلى مستشفى سحمر، فيما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة.
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