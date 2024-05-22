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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في زيتون أبي سمراء

Lebanon 24
22-05-2024 | 07:04
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش ا.د، في زيتون ابي سمراء.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الموقوف بحقّه عدة مذكرات توقيف بجرم إطلاق نار.

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