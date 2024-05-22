"الاحرار": ما الداعي من تكريس يوم 25 أيار للاحتفال بذكرى تحرير الجنوب؟

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صدر عن حزب "الوطنيين الأحرار"، بيان، سأل فيه عن "الداعي من تكريس يوم الخامس والعشرين من أيار للاحتفال السنوي بذكرى المقاومة وتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي، طالما ان جزءا من القرى والمناطق الحدودية، ومنها مزارع شبعا، ما زال تحت هذا الاحتلال وذلك باعتراف المقاومة نفسها".أضاف البيان:"إن سبب الهاء اللبنانيين بالشعارات الكبرى والمتناقضة، ما هو إلا لتبرير وجود السلاح غير الشرعي خدمة لمشروعٍٍ عقائدي عابر للحدود يضرب بعرض الحائط هوية لبنان وسيادته".