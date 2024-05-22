عطلة الصحافة في عيد المقاومة والتحرير

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية، البيان الآتي:

"يصادف يوم السبت الواقع فيه 25 أيار 2024 عيد "المقاومة والتحرير"، لذلك يرجى التعويض بتعطيل الصحف يوم الاحد 26 أيار 2024 بدلاً عن يوم السبت 25 الجاري، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان."

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