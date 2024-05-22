فجر اليوم... إطلاق نار كثيف ورمي قنابل على منزل في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسلحين أطلقوا النار فجر اليوم، ورموا قنابل يدويّة على منزل ل.م، في بلدة بزال العكارية.



وبحسب المعلومات، ادعت والدة ل.م على 8 أشخاص.