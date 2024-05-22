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لبنان

فجر اليوم... إطلاق نار كثيف ورمي قنابل على منزل في عكار

Lebanon 24
22-05-2024 | 08:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسلحين أطلقوا النار فجر اليوم، ورموا قنابل يدويّة على منزل ل.م، في بلدة بزال العكارية.

وبحسب المعلومات، ادعت والدة ل.م على 8 أشخاص.
 
 
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