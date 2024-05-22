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لبنان
قرار بتنظيم الوجود السوري في بلدة القلمون
Lebanon 24
22-05-2024
|
09:15
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اعلنت بلدية القلمون في بيان، أن "امين السر العام لمحافظة لبنان الشمالي القائم بأعمال بلدية القلمون القائمقام ايمان الرافعي، وبهدف تنظيم الوجود السوري في محافظة لبنان الشمالي وحفاظاً على السلامة والأمن العام، يطلب من جميع الأهالي والمقيمين ضمن نطاق البلدية، التقيد بما يلي:
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على جميع الإخوة النازحين السوريين المتواجدين ضمن نطاق بلدية القلمون العقاري وجوب مراجعة البلدية على وجه السرعة لتسجيل عقود ايجاراتهم أو التصريح عن اماكن سكنهم، وذلك في مكتب التسجيل في البلدية اعتبارا من نهار الاثنين ولغاية نهار الخميس من كل يوم عمل، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً، مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية العائدة لهم ولجميع افراد العائلة، تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.
على السادة المواطنين اصحاب العقارات (سكن - محلات تجارية - ... الخ... المستأجرة من قبل اجانب سوريون وغيرهم) وتحت طائلة المسؤولية وجوب المبادرة فوراً الى تسجيل عقود الايجار في البلدية أو الابلاغ عن العائلات التي تشغل عقاراتهم وعدم اجراء اي عقود جديدة قبل مراجعة البلدية بذلك.
يطلب من الإخوة السوريين وغيرهم ابراز ما يثبت ملكيتهم للمركبات التي يستخدمونها في تنقلاتهم على اختلاف تسميتها دراجة نارية - سيارة ... الخ)، ويمنع منعاً باتاً استخدام اي وسيلة نقل من قبل الأشخاص الغير حائزين على رخص قيادة قانونية، وهذا الأمر يسري ايضا على من هم دون السن القانونية، تحت طائلة حجز الآلية وتسليمها الى المراجع المختصة. تكلف عناصر شرطة بلدية القلمون تنفيذ مضمون البنود اعلام وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين".
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