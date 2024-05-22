نهرا طلب اقفال مبان ومحال يشغلها سوريون مخالفون للقوانين

Advertisement

ارسل محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتبا ، الى امن الدولة والجهات المعنية، طلب فيها اقفال واخلاء مبان ومحال تجارية لسوريين مخالفين للقوانين المرعية الاجراء، وبناء لكتب ارسلت من بلدية البداوي الى نهرا بهذا الخصوص.وجاء في نص الكتب:"الموضوع: عطفا على كتابنا رقم ٢٤٧ / و / ٢٠٢٣المرجع: بلدية البداويبالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاهعطفا على كتابنا المسجل تحت رقم ٢٤٧ / و / ۲۰۲۳ تاريخ ۲۰۲٣/١٠/٥ والمتعلق بإغلاق مخازن تستعمل للسكن من قبل عائلات سورية كما هو موضح أدناه:۱۳۹۹ / بداوي بناية يوسف غمراوي - نزلة الدوار الكبير.۱۱۷۹ بداوي بناية يوسف غمراوي - نزلة الدوار الكبير١١٧٥ / بداوي بناية جودت غمراوي شارع جامع خديجة۲۷۰ / بداوي بناية جودت غمراوي شارع جامع خديجة١١٧٤ بناية يوسف غمراوي شارع سوبر ماركت الميساءوعلى الرغم من تحويل الطلب من سعادتكم للدرك لإجراء المقتضى إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه.لذلك جاءت البلدية تطلب من حضرتكم الإيعاز لمن يلزم ليصار إلى إخلاء وإغلاق هذه المحلات وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٤/٥/٢١ في تمام الساعة ١١ ظهرا"."الموضوع: طلب إغلاق مقهىبالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاهوحيث أن السيد عيد ابراهيم سوري الجنسية يشغل قهوة أبو حسين الكائنة في العقار رقم ۱۱۹۲ بداوي (جبل البداوي - طريق المخيم) بشكل مخالفلذلك، جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الموافقة على الإيعاز لمن يلزم لإغلاق المحل، وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٤/٥/٢١ في تمام الساعة ١١ ظهرا"."المرجع: بلدية البداويالموضوع: طلب إغلاق محلبالإشارة إلى الموضوع و المرجع أعلاهوحيث أن السيد جابر الأحمد سوري الجنسية يشغل محلا في العقار العقار رقم ۹۱۸ / بداوي والكائن في شارع الصمود سنتر نوح ( One dollar) وهو لا يملك إقامة سارية المفعول، لذلك جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الموافقة على الإيعاز لمن يلزم لإغلاق المحل وذلك يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٤/٥/٢١ في تمام الساعة ١١ ظهرا"."المرجع بلدية البداويالموضوع: طلب إغلاق مسلخ النورس للدواجنبالإشارة إلى الموضوع و المرجع أعلاهوحيث أن السيد أبو مصعب سوري الجنسية يشغل مسلخ للدواجن على الطريق البحري - مقابل قهوة عامر قريش البحرية (سابقا) محاذي للبحر تابع عقاريا لطرابلس ومتاخم لحدود البداوي وحيث أنه لا يملك الترخيص وغير مستوفي لأي من المعايير والشروط اللازمة ويقوم بذبح الاف الدواجن يوميا علما بأنه يقوم بتحويل المياه المخلوطة بالدم على البحر مباشرة ما يسبب خطرا كبيرا على صحة المواطنين عدى عن التلوث البيئي لمياه البحر وحيث أنه سوري الجنسية ولا يملك إقامة سارية المفعول.لذلك، جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الموافقة على الإيعاز لمن يلزم لإغلاق المسلخ حفاظا على الصحة العامة والتزاما بتعاميم وزارة الداخلية".المرجع بلدية البداويالموضوع: طلب إغلاق محلبالإشارة إلى الموضوع و المرجع أعلاه.وحيث أن السيد أبو بكري سوري الجنسية يشغل محال لتنجيد المفروشات في العقار رقم ٦٥٢ / بداوي الكائن مقابل أفران محمود الريداني وحيث أنه لا يملك الترخيص اللازم وهو سوري الجنسية ولا يملك إقامة سارية المفعول.لذلك، جاءت البلدية تطلب من سعادتكم الموافقة على الإيعاز لمن يلزم لإغلاق المحل بالشمع الأحمر التزاما بتعاميم وزارة الداخلية."