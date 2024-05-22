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لبنان

مولوي بحث مع وفد "الجمهورية القوية" في اجراءات الحد من النزوح السوري

Lebanon 24
22-05-2024 | 09:21
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، وفدا من تكتل "الجمهورية القوية".

وتم البحث في الاجراءات المطلوبة والمتخذة للحد من النزوح السوري في لبنان.
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