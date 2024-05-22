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لبنان

كانت عائدة إلى منزلها.. تلميذة سقطت من الحافلة المدرسيّة وهذه حالتها الصحيّة

Lebanon 24
22-05-2024 | 09:20
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سقطت الشابة د.ع البالغة من العمر 20 عاماً، من حافلة مدرسيّة، في محلة شارع الراهبات في طرابلس، أثناء عودتها إلى منزلها في القبة.
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ حالة الشابة مستقرّة.
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شابة

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