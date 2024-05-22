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لبنان

بعد حادثة البوار... مكتب افرام: توقيف المدّعى عليهم

Lebanon 24
22-05-2024 | 09:37
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‏ اصدر مكتب النائب نعمة أفرام بيانا اعلن فيه انه "عطفاً على البيان السابق الصادر عنه الذي كذّب ونفى ما نشر على بعض صفحات الحسابات الوهميّة في وسائل التواصل الاجتماعيّ والمواقع الإخباريّة عن اتهامه عبر منسّق منطقة البوار(ط./ د.)  بإقدامه على التدخّل لفضّ الأختام عن محل خضار تابع لسوريين في منطقة البوار والتوسّط لإطلاق سراحهم، تم  التقدّم بشكوى جزائيّة أمام النيابة العامة التمييزيّة، وتوقيف المدّعى عليهم من قبل المباحث المركزيّة، حيث سجل الاعتراف بالوقائع والافتراءات الكاذبة، ليصار بعدها إلى إقفال وإلغاء الحسابات الوهميّة المنشأة وحذف جميع التغريدات والتعليقات".
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 واوضح مكتب افرام انه" جرى تقديم الاعتذار العلنيّ من النائب  افرام، وإطلاق سراح المدّعى عليهم بعد التعهّد بعدم تكرار الفعل...فاقتضى الإعلام لتبيان الحقيقة جليّة أمام الرأي العام".
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