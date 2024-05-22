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لبنان

بالصورة... إنقلاب جبالة باطون قرب نفق شكا

Lebanon 24
22-05-2024 | 09:36
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فقد سائق جبالة باطون السيطرة عليها أثناء قيادتها في البترون، ما أدى إلى انقلابها إلى جانب الطريق، بالقرب من نفق شكا باتّجاه طرابلس.
 
وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة.
 
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البترون

جبالة باطون

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