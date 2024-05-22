Advertisement

لبنان

ميقاتي رعى حفل اطلاق فعاليات "طرابلس: التاريخ والتجدد": أهل المدينة مصرون على تجديدِ تاريخِهم

Lebanon 24
22-05-2024 | 09:59
A-
A+
Doc-P-1202820-638519943123347070.jpg
Doc-P-1202820-638519943123347070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنّ "أهل طرابلس، بما فُطِروا عليه من إيمانٍ سمحٍ ووطنيةٍ صادقة، مصرون على تجديدِ تاريخِهم باستمرار، وعلى التطلعِ الدائمِ إلى الغدِ المشرق، حتى ولو كانوا يعيشونَ في أقسى الظروف". 
Advertisement
 
 
وأضاف ميقاتي خلال رعايته حفل اطلاق فعاليات "طرابلس: التاريخ  والتجدد" عصر اليوم، في جامعة بيروت العربية - فرع طرابلس، بتنظيم من "جامعة بيروت العربية و"جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"، أنّه "إذا كانت المدينةُ تشهدُ منذ عقود صعوباتٍ شتى، فإن موقعَها المميز والمقدِّراتِ التي تختزنُها كفيلةٌ لها بتجديد تاريخِها ودفعِها إلى استعادة دورِها الوطنيِ والاقتصاديِ والإنساني، لا على مستوى لبنان وحده، بل على مستوى العالم . وهذا بالطبع يستلزمُ الجمعَ بين اهتمامِ الدولةِ المركزيةِ ونشاطِ المجتمعِ المحليِ ولا سيما الرسمي منه، بما في ذلك هيئاتُ المجتمعِ المدنيِ كافةً". 
 
 
كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
 
أيها الحضور الكريم. بفخرٍ كبيرٍ يُسعدني أن نلتقيَ اليوم لاطلاقِ فاعلياتِ"طرابلس التاريخُ والتجدد"،بالتعاون بين"جامعةِ بيروتَ العربية"الرائدةِ في العلمِ والثقافةِ والحضورِ المميزِ على امتدادِ لبنانَ وطرابلس خصوصا،وبين "جمعيةِ العزمِ والسعادة الاجتماعية"التي تحمِلُ منذ سنواتٍ طويلةٍ همومَ طرابلس وشجونِها ، وابداعاتِها وتطلعاتها.
يحمِلُ لقاؤنا اليوم عنوانَ"التاريخُ والتجددُ" في طرابلس التي منذُ آلاف السنينِ تداولَت أرضَها دولٌ وعصورٌ وحضارات، وتراكمَ فيها تاريخ قديمٌ ووسيطٌ وحديث، وتقلَّبَت أحوالُها بين احتلالٍ وتحرير، وفقرٍ ورخاء، وصراعاتٍ واستقرار، وتنميةٍ وجمود، حتى أصبحت اليوم عاصمةً للثقافةِ العربية، وهي في الأصل عاصمةُ العروبة وعاصمةِ الوسطية. 
وفي كل أحوالِها كانت الفيحاءَ وما زالت مدينةَ العلمِ والسماحةِ والعيشِ الواحد، وبأنها حقَّقَت على مرِّ العصور معنى وجودِها الأصلي، كفضاءٍ للتلاقي والتفاهم والتعاضد من أجل خدمةِ الإنسانِ والوطن. 
أهل طرابلس، بما فُطِروا عليه من إيمانٍ سمحٍ ووطنيةٍ صادقة، مصرون على تجديدِ تاريخِهم باستمرار، وعلى التطلعِ الدائمِ إلى الغدِ المشرق، حتى ولو كانوا يعيشونَ في أقسى الظروف. 
وإذا كانت المدينةُ تشهدُ منذ عقود صعوباتٍ شتى، فإن موقعَها المميز والمقدِّراتِ التي تختزنُها كفيلةٌ لها بتجديد تاريخِها ودفعِها إلى استعادة دورِها الوطنيِ والاقتصاديِ والإنساني، لا على مستوى لبنان وحده، بل على مستوى العالم . وهذا بالطبع يستلزمُ الجمعَ بين اهتمامِ الدولةِ المركزيةِ ونشاطِ المجتمعِ المحليِ ولا سيما الرسمي منه، بما في ذلك هيئاتُ المجتمعِ المدنيِ كافةً. 
أيها الحضور الكرام
جميلٌ جدًّا ما رأيناه خارج هذه القاعة من مشهدياتٍ تنتمي إلى تراث الفيحاء الذي يشكِلُ جزءًا حيًّا من ذاكرتِنا. إن من واجبنا أن نحافِظَ على هذا التراثِ وننقُله إلى أجيالِنا المقبلة، لأن التاريخَ هو أساسُ المستقبل، ولأن الماضيَ والحاضرَ والآتيَ أزمنةٌ يملأها الإنسانُ بأعماله وحضورِه في ملءِ الزمان والمكان. وما التعاونُ بين جامعةِ بيروت العربية و"جمعية العزم والسعادة الاجتماعية"في هذا الخصوص إلا نقطةَ البدايةِ مِن أجل تكاتفٍ أوثقِ لخدمةِ مدينتنا الحبيبة.
عشتُم، عاشت طرابلس وعاش لبنان.
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2024-05-22
11:30 | 2024-05-22
11:23 | 2024-05-22
11:18 | 2024-05-22
11:12 | 2024-05-22
11:00 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24