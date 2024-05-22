رداً على استهداف العدوّ عمال شركة كهرباء.. ماذا قصف "حزب الله" عصراً؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على ‏عمال شركة الكهرباء في بلدة مارون الراس، استهدف مبنى يستخدمه جنود العدوّ في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة المناسبة واصابه إصابة مباشرة".

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