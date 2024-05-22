هذا آخر ما أعلنه "حزب الله".. 4 عمليّات جديدة في الجنوب

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ 4 عمليات جديدة ضدّ مواقع وأهداف إسرائيليّة.

وذكر الحزب أن العملية الأولى حصلت عند الساعة 5.15 مساءً، حيث تم خلالها استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالأسلحة الصاروخية.

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أما العملية الثانية، فحصلت عند السّاعة 5.25 مساء، وقد قصف الحزبُ خلالها موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية.

وفي ما خصّ العملية الثالثة، فقد أعلن الحزب أنها حصلت بعد الظهر، مُستهدفاً خلالها مبنى يستخدمهُ جنودُ العدو في مُستعمرة كفارجلعادي بالأسلحة الصاروخيّة.

العملية الرابعة جاءت عندك الساعة 6.38 مساء، إذ استهدف الحزب خلالها موقع جل العلام بالقذائف المدفعية.