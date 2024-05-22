قدّم واجب العزاء.. بري يلتقي خامنئي بحضور رئيس إيران بالوكالة (صورة)

قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، التعازي بإسم لبنان والشعب اللبناني، بإستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، إلى الرئيس الموقت للجمهورية الإيرانية محمد مخبر، وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية في مقر المؤتمرات في العاصمة طهران .

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وكان بري ولدى وصوله الى مطار مهرباد الدولي قال لوسائل الإعلام الإيرانية: "كان لي شرف معرفة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي قبل أن يصبح رئيساَ للجمهورية وكنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، لكن هو قضاء الله وقدره". وكان بري ولدى وصوله الى مطار مهرباد الدولي قال لوسائل الإعلام الإيرانية: "كان لي شرف معرفة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي قبل أن يصبح رئيساَ للجمهورية وكنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، لكن هو قضاء الله وقدره".

وأضاف: "من الطبيعي والواجب أن نكون اليوم أنا ومعالي وزير الخارجية وسماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق الى جانب إيران التي وقفت ولا زالت تقف الى جانب لبنان في تقديم واجب العزاء باسم لبنان واللبنانيين بإستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ومعالي الوزير عبد اللهيان ورفاقهما الشهداء".



لقاء الخامنئي



ومساء، إستقبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، السيد علي الخامنئي، الرئيس بري والوزير بو حبيب، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في حضور الرئيس الموقت محمد مخبر؟

الخامنئي شكر للبنان التعزية، وإعلانه الحداد العام في مناسبة استشهاد الرئيس رئيسي ورفاقه الشهداء.

كذلك، التقى بري نظيره رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف.



وكان الرئيس بري والوفد المرافق الذي ضم إلى بو حبيب، والعلامة الشيخ علي الخطيب، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، وصل الى مطار مهرباد الدولي في طهران وكان في إستقباله رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية وحيد جلال زادة وسفير لبنان لدى إيران حسن عباس وممثل حركة "امل" في إيران صلاح فحص .



لقاء أمير قطر



على صعيد آخر، وعلى هامش مشاركته في تقديم العزاء في العاصمة طهران، التقى بري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.