Advertisement

لبنان

قدّم واجب العزاء.. بري يلتقي خامنئي بحضور رئيس إيران بالوكالة (صورة)

Lebanon 24
22-05-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1202850-638519995470904041.jpg
Doc-P-1202850-638519995470904041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، التعازي بإسم لبنان والشعب اللبناني، بإستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، إلى الرئيس الموقت للجمهورية الإيرانية محمد مخبر، وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية في مقر المؤتمرات في العاصمة طهران .
Advertisement

وكان بري ولدى وصوله الى مطار مهرباد الدولي قال لوسائل الإعلام الإيرانية: "كان لي شرف معرفة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي قبل أن يصبح رئيساَ للجمهورية وكنت أرى في محياه عنفوان وإقتدار وقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، لكن هو قضاء الله وقدره".
 
وأضاف: "من الطبيعي والواجب أن نكون اليوم أنا ومعالي وزير الخارجية وسماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق الى جانب إيران التي وقفت ولا زالت تقف الى جانب لبنان في تقديم واجب العزاء باسم لبنان واللبنانيين بإستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ومعالي الوزير عبد اللهيان ورفاقهما الشهداء".

لقاء الخامنئي

ومساء، إستقبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، السيد علي الخامنئي، الرئيس بري والوزير بو حبيب، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في حضور الرئيس الموقت محمد مخبر؟
الخامنئي شكر للبنان التعزية، وإعلانه الحداد العام في مناسبة استشهاد الرئيس رئيسي ورفاقه الشهداء.
 
كذلك، التقى بري نظيره رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف.

وكان الرئيس بري والوفد المرافق الذي ضم إلى بو حبيب، والعلامة الشيخ علي الخطيب، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، وصل الى مطار مهرباد الدولي في طهران وكان في إستقباله رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية وحيد جلال زادة وسفير لبنان لدى إيران حسن عباس وممثل حركة "امل" في إيران صلاح فحص .

لقاء أمير قطر

على صعيد آخر، وعلى هامش مشاركته في تقديم  العزاء في العاصمة طهران، التقى بري  أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-05-22
16:55 | 2024-05-22
16:33 | 2024-05-22
16:30 | 2024-05-22
16:25 | 2024-05-22
15:46 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24