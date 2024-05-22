حبيب عرض مع بخاري أوضاع مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية

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ووصف حبيب الاجتماع بـ"الممتاز"، وقال: "أثنى السفير بخاري، خلال اللقاء، على مشاريع مصرف الإسكان، مبدياً اهتمامه بنشاط المصرف وخطته المستقبلية الهادفة إلى تأمين استمرارية القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط".وشكر حبيب لـ"المملكة العربية السعودية دعمها الدائم للبنان وشعبه، ووقوفها إلى جانبه في أحلك الظروف".