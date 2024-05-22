مُطاردة أمنيّة في بيروت.. إليكم ما حصل!

مُطاردة أمنية شهدتها إحدى الطرقات المؤدية إلى وسط بيروت خلال الساعات الماضية، أبطالها عناصر من قوى الأمن الداخلي.



Advertisement بحسب المعلومات التي حصلَ عليها "لبنان24"، فإنَّ سائق سيارة تاكسي فوجئ بحاجزٍ لقوى الأمن عند نزلة فلافل صهيون باتجاه وسط بيروت، ما اضطره للهرب من مسربٍ فرعي، إلا أنه لم يتمكن من ذلك. بحسب المعلومات التي حصلَ عليها، فإنَّ سائق سيارة تاكسي فوجئ بحاجزٍ لقوى الأمن عند نزلة فلافل صهيون باتجاه وسط بيروت، ما اضطره للهرب من مسربٍ فرعي، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.



ووفقاً للمصادر، فإنّ عناصر القوى الأمنية تمكنت من توقيف السائق الذي حاول رمي محفظة من السيارة تبين أنه بداخلها مواد مُخدرة وحبوب هلوسة.