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لبنان

مُطاردة أمنيّة في بيروت.. إليكم ما حصل!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2024 | 12:04
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مُطاردة أمنية شهدتها إحدى الطرقات المؤدية إلى وسط بيروت خلال الساعات الماضية، أبطالها عناصر من قوى الأمن الداخلي.

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بحسب المعلومات التي حصلَ عليها "لبنان24"، فإنَّ سائق سيارة تاكسي فوجئ بحاجزٍ لقوى الأمن عند نزلة فلافل صهيون باتجاه وسط بيروت، ما اضطره للهرب من مسربٍ فرعي، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

ووفقاً للمصادر، فإنّ عناصر القوى الأمنية تمكنت من توقيف السائق الذي حاول رمي محفظة من السيارة تبين أنه بداخلها مواد مُخدرة وحبوب هلوسة.

وعلى الفور، جرى توقيف السائق وتمّ اقتياده إلى التحقيق بعد حجز سيارته ومُصادرة المخدرات التي كانت بحوزته.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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