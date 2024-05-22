مفاجأة مدويّة بملف "التيك توكرز".. "إختفاء وهلع"!

بدأ عددٌ من "التيكتوكرز" في لبنان تقليل إطلالاته عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي إلى حد الإختفاء، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت عن عصابة اغتصاب أطفال وقاصرين أبطالها من أطلقوا على أنفسهم لقب "مؤثرين على تيك توك".

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في غضون ذلك، فقد علِم "لبنان24" أنّ "تيكتوكرز" أبلغوا مقربين منهم بأنهم يفكّرون باللجوء إلى القضاء لاحقاً لإثبات عدم ارتباطهم بالعصابة التي ذاع صيتها، علماً أن هناك شبهات تحومُ حول مشاهير كثر ضمن التطبيق كانت لهم أنشطة مشبوهة عبره.