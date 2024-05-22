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لبنان

مفاجأة مدويّة بملف "التيك توكرز".. "إختفاء وهلع"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-05-2024 | 12:47
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بدأ عددٌ من "التيكتوكرز" في لبنان تقليل إطلالاته عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي إلى حد الإختفاء، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت عن عصابة اغتصاب أطفال وقاصرين أبطالها من أطلقوا على أنفسهم لقب "مؤثرين على تيك توك".
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في غضون ذلك، فقد علِم "لبنان24" أنّ "تيكتوكرز" أبلغوا مقربين منهم بأنهم يفكّرون باللجوء إلى القضاء لاحقاً لإثبات عدم ارتباطهم بالعصابة التي ذاع صيتها، علماً أن هناك شبهات تحومُ حول مشاهير كثر ضمن التطبيق كانت لهم أنشطة مشبوهة عبره.

ووفقاً للمصادر، فإنّ التيك توكر "عليا.ش." و "ريان.إ."، وهما تقطنان في الشوف، أصيبتا بنوبةٍ من الهلع جراء ربط اسمهما بملف عصابة "التيك توكرز" مؤخراً، فيما من المتوقع أن تتوسع حملة الاستجواب لتطال أسماء أخرى تقول المصادر إنها "كبيرة جداً"، بحسب ما كشف مصدرٌ متابع للملف ضمن القضاء.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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