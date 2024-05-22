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لبنان

جنبلاط: تضحيات أطفال فلسطين تمهد الطريق للاعتراف بدولة فلسطينية حرة

Lebanon 24
22-05-2024 | 13:08
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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس": "إن تضحيات أطفال فلسطين والمقاومة الفلسطينية المسلحة تمهد الطريق للاعتراف بدولة فلسطينية حرة، تتحدى الاحتلال الإسرائيلي الهمجي. شكراً للشعب الإيرلندي والإسباني والنرويجي".
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وليد جنبلاط

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