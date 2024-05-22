Advertisement

لبنان

مسؤول كبير.. من سيزور بيروت الأسبوع المقبل؟

Lebanon 24
22-05-2024 | 13:27
A-
A+
Doc-P-1202872-638520065902921525.jpg
Doc-P-1202872-638520065902921525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان، سيصلُ إلى بيروت يوم الثلاثاء المقبل، وسيلتقي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
Advertisement

ووفقاً للقناة، فإن لودريان سيستقبل كتلة الإعتدال الوطني على مائدة الغداء في قصر الصنوبر، كما سيزور الكُتل الكبرى.

وأوضحت القناة أنّ زيارة لودريان تأتي لتكوين خلاصة عن تطورات الملف الرئاسي اللبناني بالتنسيق مع الأميركيين، على أن يعود لودريان إلى باريس لوضع الملف اللبناني على طاولة القمة الأميركية - الفرنسية. 

كذلك، قالت "الجديد" إنَّ كتلة الاعتدال الوطني ستجتمع من أجل استكمال المساعي وانجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الزمنية التي حددتها الخماسية، أي في حزيران المقبل.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-05-22
16:55 | 2024-05-22
16:33 | 2024-05-22
16:30 | 2024-05-22
16:25 | 2024-05-22
15:46 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24