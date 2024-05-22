مسؤول كبير.. من سيزور بيروت الأسبوع المقبل؟

ذكرت قناة "الجديد"، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان، سيصلُ إلى بيروت يوم الثلاثاء المقبل، وسيلتقي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.

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ووفقاً للقناة، فإن لودريان سيستقبل كتلة الإعتدال الوطني على مائدة الغداء في قصر الصنوبر، كما سيزور الكُتل الكبرى.



وأوضحت القناة أنّ زيارة لودريان تأتي لتكوين خلاصة عن تطورات الملف الرئاسي اللبناني بالتنسيق مع الأميركيين، على أن يعود لودريان إلى باريس لوضع الملف اللبناني على طاولة القمة الأميركية - الفرنسية.



كذلك، قالت "الجديد" إنَّ كتلة الاعتدال الوطني ستجتمع من أجل استكمال المساعي وانجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الزمنية التي حددتها الخماسية، أي في حزيران المقبل.