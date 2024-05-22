حادثة على طريق جزين كادت تودي بحياة 24 شخصاً.. هذا ما جرى!

احترقَ باصٌ تابع لاحدى الجمعيات، على طريق جزين - صيدا في كفرفالوس، نتيجة احتكاك كهربائي.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد نجا ركاب الباص الـ24 من الخطر، فيما عملت سيارة تابعة للدفاع المدني على إطفاء النيران.