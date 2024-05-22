كرامي: لا يجوز معاقبة طرابلس عبر التسويق لمحاسبة مرفئها بسبب "شحنة"

كتب رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، عبر منصة "اكس": "لا يجوز معاقبة مدينة طرابلس بأكملها عبر التسويق لمحاسبة مرفأ طرابلس بسبب الشحنة التي كشفتها مخابرات الجيش مشكورة، بل يجب الكشف عن مكامن الخلل ومحاسبة المقصّرين في المرفأ، لا ان يتم التصويب على مرفأ طرابلس بغية تقليص اعماله وبالتالي انهاء عقود مئات الموظفين والعمال".

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