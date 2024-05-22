Advertisement

لبنان

بـ"الصواريخ".. "حزب الله" يضربُ تجمعاً إسرائيلياً!

Lebanon 24
22-05-2024 | 13:41
A-
A+
Doc-P-1202895-638520120414350817.jpg
Doc-P-1202895-638520120414350817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة استهدفت تجمعاً لجنود العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الطيحات.
 
ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 7.55 مساء، وقد تم خلالها استخدام الأسلحة الصاروخيّة.
Advertisement
 

مواضيع ذات صلة
حزب الله: استهدفنا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
23/05/2024 01:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا نقطة ‏تموضع واستقرار لجنود العدو في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏موجّه وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها
lebanon 24
23/05/2024 01:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" ينعى الشهيد قاسم عفيف سقلاوي إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المنصوري - جنوب لبنان
lebanon 24
23/05/2024 01:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إقتراح "خطير" من وزير إسرائيليّ عن لبنان.. هذا ما قاله عن "حزب الله" قبل قليل
lebanon 24
23/05/2024 01:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2024-05-22
16:55 | 2024-05-22
16:33 | 2024-05-22
16:30 | 2024-05-22
16:25 | 2024-05-22
15:46 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24