أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية جديدة استهدفت تجمعاً لجنود العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الطيحات.

ولفت الحزب إلى أنَّ العملية حصلت عند الساعة 7.55 مساء، وقد تم خلالها استخدام الأسلحة الصاروخيّة.