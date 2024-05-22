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لبنان

لبنان يتألق في الأردن.. ذهبية وبرونزية في بطولة غرب آسيا بالكرة الطائرة الشاطئية للسيدات

Lebanon 24
22-05-2024 | 13:18
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أحرز الفريق اللبناني المؤلف من الثنائي ميرفت حمزة وابنتها ميرنا شيخو لقب بطولة غرب آسيا الثانية بالكرة الطائرة الشاطئية للسيدات التي إستضافتها العاصمة الأردنية عمّان، بفوزه على مضيفه الأردني في المباراة النهائية، علماً أنّ البطلتَين اللتين توّجتا بالميدالية الذهبية لم تخسرا أيّ مباراة خلال مشوارهما في البطولة.
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وصعد الفريق اللبناني الآخر المؤلف من الثنائي لارا الناهي ونور حمزة الى منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث وأحرز الميدالية البرونزية.
 
وبعد انتهاء البطولة، إتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف والرئيس السابق للعبة ميشال أبي رميا باللاعبات حمزة وشيخو والناهي وحمزة مهنئَين بالإنجاز الذي تحقق، ومتمنيَين لهنّ التوفيق والنجاح في البطولة العربية التي ستنطلق بعد يومَين في الأردن أيضا.

لبنان

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