لبنان يتألق في الأردن.. ذهبية وبرونزية في بطولة غرب آسيا بالكرة الطائرة الشاطئية للسيدات

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وصعد الفريق اللبناني الآخر المؤلف من الثنائي لارا الناهي ونور حمزة الى منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث وأحرز الميدالية البرونزية.وبعد انتهاء البطولة، إتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف والرئيس السابق للعبة ميشال أبي رميا باللاعبات حمزة وشيخو والناهي وحمزة مهنئَين بالإنجاز الذي تحقق، ومتمنيَين لهنّ التوفيق والنجاح في البطولة العربية التي ستنطلق بعد يومَين في الأردن أيضا.