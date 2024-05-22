قصفٌ وتوتر.. هذه آخر مستجدات ميدان الجنوب!

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلةً من الهجمات ضد عددٍ من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، فقد قصف العدو الإسرائيلي بلدات مارون الراس، العديسة، عيتا الشعب، تلة العزية لجهة دير ميماس ورب ثلاثين.

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وبحسب المعلومات، فإن القصف الإسرائيلي في البلدات المختلفة لم يُسفر عن وقوع إصابات.

عمليّات لـ"حزب الله"

ومساء الأربعاء، أعلن "حزب الله" تنفيذ 5 عمليات جديدة ضدّ مواقع وأهداف إسرائيليّة.

وذكر الحزب أن العملية الأولى حصلت عند الساعة 5.15 مساءً، حيث تم خلالها استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة بالأسلحة الصاروخية.

أما العملية الثانية، فحصلت عند السّاعة 5.25 مساء، وقد قصف الحزبُ خلالها موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية.

وفي ما خصّ العملية الثالثة، فقد أعلن الحزب أنها حصلت بعد الظهر، مُستهدفاً خلالها مبنى يستخدمهُ جنودُ العدو في مُستعمرة كفارجلعادي بالأسلحة الصاروخيّة.

العملية الرابعة جاءت عندك الساعة 6.38 مساء، إذ استهدف الحزب خلالها موقع جل العلام بالقذائف المدفعية.

على صعيد العملية الخامسة، فقد نفذها الحزب عند الساعة 7.55 مساء، وقد استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات.