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لبنان

من الحريري.. "مبروك" لهؤلاء!

Lebanon 24
22-05-2024 | 15:10
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هنأ الرئيس سعد الحريري منتخب لبنان للسيدات في الكرة الشاطئية بفوزه في بطولة غرب آسيا، وكتب عبر حسابه على منصة "X": "مبروك فوز منتخب لبنان للسيدات في كرة الطائرة الشاطئية ببطولة غرب آسيا، ومبروك أيضا للفريق اللبناني الثاني حصوله على المركز الثالث".
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وأضاف: "والتهنئة لجمعيتي "بيروت للتنمية" و"إمكان" على الدعم المتواصل للرياضة اللبنانية".
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