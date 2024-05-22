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لبنان

في طرابلس.. البلدية أزالت العوائق على الطرقات والأرصفة

Lebanon 24
22-05-2024 | 16:30
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نفذت شرطة بلدية طرابلس بالتعاون مع ورش البلدية حملة إزالة العوائق عن الطرق  والأرصفة، في ساحة النجمة ومحيطها.

وعمدت عناصر الدورية الى رفع ومصادرة العوائق الباطونية والحديدية والبلاستكية، التي كانت تسبب زحمة سير خانقة، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع صرخة السكان والمارة، الذين عمدوا الى تقديم العديد من الشكاوى لازالة العوائق والتعديات عن الطرقات والأرصفة.
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وأكد رئيس البلدية رياض يمق "عزمه على رفع الظلم وتنفيذ كل المحاضر والشكاوى واراحة المواطنين"، وقال: "نطلب من أهلنا في طرابلس بكل مناطقها ازالة العوائق والمخالفات والتعديات من الأملاك العامة والخاصة ومن الطرقات والأرصفة، وإلا سيتم إزالتها ومصادرتها، وهذا الطلب بناء لرغبة أهل المدينة ومصلحتهم"، ولفت الى ان "هذا الكلام يعتبر بمثابة إنذار لكل المخالفين في المدينة".

وأكد انه تلقى الكثير من "الاتصالات من اهالي ساحة النجمة والسائقين، عبروا فيها عن سرورهم وشكرهم وتقديرهم لهذا العمل".
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