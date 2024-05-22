"القومي" يلغي احتفالات بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.. ما السبب؟

أصدر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية بياناً أعلن فيه "إلغاء احتفالاته التي كانت مقرّرة في مناسبة عيد المقاومة والتحرير، في العاصمة بيروت والكورة وعدد من المناطق، وذلك بسبب تصاعد العدوان على جنوب لبنان ومشاركة إيران في تكريم شهدائها".

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ورأى القومي أنّ "احياء عيد المقاومة والتحرير هذا العام، يتميّز بجبهة الإسناد المفتوحة دعماً ومؤازرة لغزة وكلّ فلسطين، وبعطر دماء الشهداء الذين يرتقون في مواجهة العدو الصهيوني"، وقال: "لبنان المقاوم قدّم التضحيات والشهداء في معركة دحر الاحتلال الإسرائيلي، وهو متمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ومصمّم على مواصلة هذه المعركة حتى تحرير ما تبقى محتلاً من أرضه".



وختم: "إنّ عيد المقاومة والتحرير يجسّد كلّ معاني حياة العز التي صاغها مقاومون أبطال بدمائهم وتضحياتهم. فتحية لهم في هذه المناسبة، ولسان حالنا، قول مؤسّس حزبنا وباعث نهضتنا أنطون سعاده: الحياة لا تكون إلاّ في العزّ، أمّا العيش فلا يفرّق بين العزّ والذل".