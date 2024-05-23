فرنسا تعود مجددا للامساك بالملف اللبناني ومخاوف من تفشيل اسرائيلي لمسعاها

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بات من الواضح ان فرنسا قررت العودة مجددا الى الامساك المباشر بالملف الرئاسي اللبناني ومواكبة الجهد الذي باشره سفراء "اللجنة الخماسية" التي هي عضو فيها ايضا، أخيراً من خلال إعادة تنشيط مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت التي سيصلها الاسبوع المقبل.وجاء الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اطار البحث في ملفي لبنان وغزة، وكان لافتا اعادة تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الحوار الرئاسي او التشاور او اي مرادف لهما، يؤمن التقاء الاطراف على الطاولة، هو المعبر الالزامي والوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية.ورداً على سؤال قال بري: "لست انا من سيدعو الى الحوار، بل ان الدعوات ستتولاها الامانة العامة لمجلس النواب. وفي حال انعقد الحوار فمن الطبيعي جداً أن أترأسه".وينقل نواب ووزراء عن "سفراء الخماسية" قولهم إن عامل الوقت يجب أن يكون حافزاً لانتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان، بحسب تأكيدهم يدخل الآن في سباق بين التهدئة جنوباً وتوسعة الحرب، وأن التهديدات التي يطلقها رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بتوسعتها تنم عن نيّته تحويل صيف لبنان إلى صيف ساخن، استجابة لتعهده بإعادة المستوطنين الذين نزحوا من المستوطنات الواقعة على تخوم الحدود الدولية للبنان إلى منازلهم في أيلول المقبل.وحذّر السفراء لبنان مما يترتب على الجنوب من تداعيات في حال أن مسؤوليه أضاعوا البوصلة ولم يتعاطوا بجدية مع التهديدات الإسرائيلية، مع أن المواجهة في الجنوب بين إسرائيل و"حزب الله" تخطت مساندة الأخير لـ"حماس" إلى جره لحرب حقيقية، مع تصاعد وتيرة المواجهة التي لم تعد محكومة بقواعد الاشتباك.مرجع بارز ابدى تخوفه من ان يتعرض المسعى الفرنسي المتجدد لانتكاسة جديدة، وهذه المرة من الجانب الاسرائيلي، خصوصاً بعد التحوّل الملحوظ في الموقف الفرنسي، الذي تدرّج من تأييد كامل لحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها الى دعم تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت.