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لبنان
"الحملة" أعطت مفعولها والعصابات قيد التوقيف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-05-2024
|
01:30
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أشارت مصادر معنية بالشؤون البيئية الى أن الحملة التي أطلقتها رئاسة الحكومة عبر وزارة البيئة في ما خص وقف التعدي على الأحراش والقطع العشوائي للأشجار وخاصةً في جبل لبنان أعطت مفعولاً إيجابياً من ناحية وقف عمليات إنتاج الفحم من السنديان، كون القطع العشوائي تدنى الى مستوى العشرة في المئة بعدما كان مستفحلا في كل أقضية جبل لبنان خاصةً كسروان وجبيل. المصدر لفت الى أن التشكيلات في قوى الأمن الداخلي ساهمت في تحسن عمليات التفتيش والمراقبة ومؤازرة مأموري الأحراش، وبهذه الطريقة نجحت الحكومة بالحد من هذه "الجريمة" التي إنتشرت بشكلٍ كبير منذ شهر تشرين الأول 2023 حتى شهر نيسان الفائت حين إستطاعت القوى الأمنية توقيف معظم "عصابات القطع".
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المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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