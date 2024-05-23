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لبنان

الريجي ضبطت منتجات تبغية مهربة

Lebanon 24
23-05-2024 | 01:34
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أعلنت إدارة حصر التبغ و التنباك "الريجي" في بيان، أنها واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهرّبة (من سجائر و معسّل وتنباك عجمي)، نتيجة لعملية دهم في منطقة بئر العبد الصنوبرة. 
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وسطرت محاضر الضبط في حق المخالف ينظر فيها القضاء المختص.

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