الريجي ضبطت منتجات تبغية مهربة

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أعلنت إدارة حصر التبغ و التنباك "الريجي" في بيان، أنها واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهرّبة (من سجائر و معسّل وتنباك عجمي)، نتيجة لعملية دهم في منطقة بئر العبد الصنوبرة.وسطرت محاضر الضبط في حق المخالف ينظر فيها القضاء المختص.