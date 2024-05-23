نائب مرشح يجمع 70 نائبا الى العشاء

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يقوم أحد النواب من المرشحين المعلنين لرئاسة الجمهورية بتنظيم عشاء في قصره الكسرواني، يضم حوالى سبعين نائبا من مختلف الكتل السياسية، من "سياديين وممانعين ووسطيين ومستقلين وتغييريين".وبحسب المعلومات فان "النائب المرشح" يحرص على أن يكون الجميع حاضرا أو ممثلا، وأن تكون الأجواء مناسبة للجميع من دون تمييز، ولهذه الغاية فهو يشرف مباشرةً على تقسيم أماكن الجلوس والطاولات ليحرص على أن يكون هناك Zone خالية كلياً من المشروبات الروحية لكي لا يحرج أحدا من مدعويه.المصدر ختم بأن التوقيت لم يحدد بعد ولكن الارجح أن يكون "اللقاء" في أواخر حزيران وتموز وسيكون للمرشح كلمة شاملة "تنم عن وضوح الرؤية الإقتصادية الرئاسية لديه"، بحسب تعبير المصدر.