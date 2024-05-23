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لبنان

انقسام عمودي في "التيار".. والسبب قيادة الجيش

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:45
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تشهد اروقة "التيار الوطني الحر"، خلافات وتباينات بشأن اكثر من ملف، ولعل آخرها ما تردد عن خلاف حاد بين عدد من النواب وقيادة" التيار"على خلفية الموقف من قيادة الجيش وطريقة التعامل مع العماد جوزف عون.
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وشكلت الزيارات التي قام بها بعض نواب "التيار" في الآونة الأخيرة الى اليرزة، سواء اعلن عنها، ام لم يعلن ، استياءاً كبيراً لدى النائب جبران باسيل، الذي اعتبر ان مواقفه لا تؤخذ على محمل الجد من قبل النواب الذي يسعى كل منهم الى التصرف على هواه.
 

لبنان

خاص

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