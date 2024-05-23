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لبنان

هذا ما يعنيه استهداف فران

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-05-2024 | 02:15
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اعتبر مصدر حزبي مطلع "ان استشهاد محمد علي ناصر فران ، وهو أستاذ في مادة الفيزياء في "ثانوية الصبّاح" في النبطية، بإستهداف مباشر من مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم، يؤكد المسار الذي تتبعه اسرائيل باستهداف الكوادر صاحبة الإختصاص، خصوصًا تلك التي قد تكون مرتبطة بالذكاء الصناعي والهندسة والفيزياء".
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واشار" الى أن حزب الله كان قد دأب في السنوات القليلة الماضية على استقطاب العناصر أصحاب الإختصاصات العلمية، وهو مسار شكل نقلة نوعية في عمل الحزب بعدما كان يعتمد في البداية على المقاتلين الأشداء فقط".

المصدر: لبنان 24

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