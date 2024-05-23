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لبنان

بمناسبة إعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية... وفود عربية في لبنان

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:15
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بدأت الوفود العربية بالوصول الى لبنان للمشاركة في الحفل الرسمي الذي سيجرى صباح غد الجمعة، بدعوة من وزارة الثقافة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي وحضوره، لمناسبة إعلان مدينة طرابلس عاصمة للثقافة العربية.
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ومن الواصلين مساء امس، كان المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم  الوزير الدكتور محمد ولد اعمر، وقد استقبله نيابة عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وفد مؤلف من الاستاذ شوقي ساسين معاون الوزير  ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو والدكتورة بشرى بغدادي ممثلة الجمهورية اللبنانية في المجلس التنقيذي للألكسو والأستاذ روني الفا مستشار الوزير  وعضو اللجنة الوطنية للأونيسكو.

وقد عبّر الوزير ولد أعمر عن "سروره بالقدوم الى لبنان" وأكد ان "المنظّمة العربية بذلت وستستمر في بذل الجهود اللازمة  من اجل انجاح فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠٢٤ للتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية".

والجدير ذكره ان دول عربية عدة اكّدت لوزير الثقافة عزمها تنظيم اسابيع ثقافية في طرابلس خلال العام الحالي من بينها قطر وتونس والمغرب والجزائر وفلسطين وسوريا وموريتانيا وسيليها بطبيعة الحال دول عربية اخرى.
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