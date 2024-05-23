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لبنان

قبيل استشهاده بساعات.. هذا آخر ما كتبه فران

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:18
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شكل استشهاد استاذ الفيزياء محمد علي ناصر فران صدمة في صفوف محبيه.
وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصورة نشرها عبر تطبيق الواتساب: "يخبرني الصباح بأن همي وإن طالت إقامته سيمضي وبعد العسر يسر شوف يأتي بحكم الله مكتوب ومقضي".
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