سفير ايران عن رفع لافتات لعبداللهيان في الشوارع: شكرًا لأهل لبنان الطيبين

كتب السفير الإيراني مجتبى أماني على منصة "إكس": "شكراً لأهل لبنان الطيبين الذين قاموا بتثبيت هذه اللافتات الجميلة في شوارعهم".

وأرفق المدونة بصورة لوزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبداللهيان.