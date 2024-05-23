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لبنان

سفير ايران عن رفع لافتات لعبداللهيان في الشوارع: شكرًا لأهل لبنان الطيبين

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:34
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كتب السفير الإيراني مجتبى أماني على منصة "إكس": "شكراً لأهل لبنان الطيبين الذين قاموا بتثبيت هذه اللافتات الجميلة في شوارعهم".
وأرفق المدونة بصورة لوزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبداللهيان.
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