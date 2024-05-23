ريفي: صمود الشعب الفلسطيني بدأ يؤتي ثماره

كتب النائب اللواء أشرف ريفي على منصة "إكس": "توالي الإعتراف بدولة فلسطين مسارٌ تأخر، لكنه الآن يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وكرامة في دولته المستقلة. إسبانيا وإيرلندا والنروج قامت بخطوة شجاعة ومقدّرة، وندعو جميع دول العالم إلى الإعتراف بدولة فلسطين، وفق معادلة السلام العادل والشامل وحلّ الدولتين. صمود الشعب الفلسطيني بدأ يؤتي ثماره، والتطرف الإسرائيلي محاصَر دولياً والإحتلال سيزول. التحية لفلسطين الحرة والمستقلة".

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