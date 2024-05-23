Advertisement

لبنان

عبد المسيح رحب بإخلاء مخيم دده: قرارات الدولة أقوى من إملاءات المفوضية

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1203054-638520551400562350.jpeg
Doc-P-1203054-638520551400562350.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثنى النائب أديب عبدالمسيح على الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية في إخلاء واحد من أكبر مخيمات النازحين السوريين في الكورة، وهو مجمع الواحة في ددة الذي يقطنه نحو 1500 سوريا، لافتا الى أن "قرارات الدولة اللبنانية على أرضها أقوى وأفعل من إملاءات مفوضية اللاجئين التي أخطأت في التعاطي مع لبنان، وعادت عن هذا الخطأ بعدما مارس وزير الخارجية عبدالله بوحبيب صلاحياته في هذا المجال وإستدعى ممثل المفوضية وطلب منه سحب الرسالة الموجهة من قبله الى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.
Advertisement
وأشار عبدالمسيح العائد من أميركا حيث شارك مع عدد من النواب في لقاءات عدد من المسؤولين في الادارة الأميركية، الى أن "تفكيك مخيم الواحة جاء بعد جهود مضنية بذلت في هذا الصدد، وقال: "حرصنا على طرح هذا الملف مع نواب الكورة في البداية، ومع كل المسؤولين الذين إلتقيناهم،  ولا سيما وزير الداخلية والبلديات الذي قمنا بمراجعته مرات عدة الى جانب القوى الأمنية، الى أن تمت ترجمة هذه الجهود الى إخلاء المجمع والتخفيف من التواجد السوري غير الشرعي في الكورة".
وشدد على أنه مستمر في جهوده وإتصالاته مع كل الغيورين لتفكيك مخيمات إضافية في الكورة، داعيا الى "عدم إستغلال تفكيك المخيمات لعرض العضلات وتقديم إنتصارات وهمية على حساب النازحين"، مؤكدا أن "عمليات الاخلاء لا تكفي، لأن النازحين سينتقلون حتما الى مكان آخر، بل المطلوب تضافر الجهود لإعادتهم الى بلادهم بسلامة وكرامة، وليس الرقص على المعاناة".
وكانت القوى الأمنية أنهت مساء الاثنين الفائت عملية تفكيك المخيم في مجمع الواحة، حيث أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ميدانياً على عملية إجلاء السوريين القاطنين في مجمع الواحة وتفكيك المخيم الملاصق له.
وأكد نهرا استمرار تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والبلديات في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس وكل المناطق الشمالية، طالباً من البلديات اتخاذ القرارات بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن مجمع الواحة أصبح يشكل خطراً على أبناء بلدة دده ومحيطها، بسبب التفلت الأمني وتفشي الأمراض وانتشار الروائح الكريهة والنفايات والمياه الآسنة في داخله ومحيطه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-23
05:00 | 2024-05-23
05:29 | 2024-05-23
05:20 | 2024-05-23
05:17 | 2024-05-23
05:07 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24