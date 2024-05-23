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لبنان
حزب الله ينعى شهيد النبطية
Lebanon 24
23-05-2024
|
03:14
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله استشهاد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام ١٩٨٩ من بلدة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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