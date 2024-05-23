حزب الله ينعى شهيد النبطية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله استشهاد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام ١٩٨٩ من بلدة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

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