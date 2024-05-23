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لبنان

وزير الثقافة نعى الراحل الكبير كمال الشرتوني: سيبقى ذكره نارًا على علم اللغة

Lebanon 24
23-05-2024 | 03:12
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نعى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في بيان "المربي والعالم اللغوي كمال الشرتوني الذي وافته المنية يوم أمس بعد عمر زاخر بالعلم والعطاء". وقال: "كمال الشرتوني من الطبشورة البيضاء إلى اللوحة الالكترونية البيضاء، صرف "عقود" عمره ومؤلفاته على تنشئة الأجيال وغرس حبّ اللغة العربية في حقول نفوسهم".
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أضاف: "المربي الذي لم يتقاعد ولم يتعب، الشغوف بالضاد الحريص عليها كبيتِ وجود، مضى وفي نفسه شيء من الوجع على حالها الآن في بعض المدارس وفوق بعض الألسنة. هذا الراحل الكبير جاهد الجهاد الحسن وأكمل شوط الخدمة في ميادين التعليم والتأليف والتربية،  ولهذا سيبقى ذكره نارًا على علم اللغة، وشمسًا في فضاء لبنان".
وختم المرتضى: "التعازي الحارّة لعائلته فردا فردا، لا سيما لصهره الرئيس الأوّل القاضي جان فهد، وللمربية السيّدة مهى الشرتوني فهد، ولجميع أصدقاء الراحل ومحبيه، وللغة العربية، وللبنان".
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