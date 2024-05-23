26
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
24
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
زحمة سير خانقة على أوتوستراد البترون... ما السبب؟
Lebanon 24
23-05-2024
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد أوتوستراد البترون زحمة سير قرب نفق حامات بسبب جبالة الباطون التي سقطت أمس.
يذكر ان خط بيروت - طرابلس مقطوع بسبب انتشال الجبالة من تحت الطريق، والزحمة تمتد كيلومترات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور... زحمة سير خانقة على أوتوستراد الملولة - التبانة
Lebanon 24
بالصور... زحمة سير خانقة على أوتوستراد الملولة - التبانة
23/05/2024 12:31:29
23/05/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تؤجل مجددا إطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر.. والسبب؟
Lebanon 24
ناسا تؤجل مجددا إطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر.. والسبب؟
23/05/2024 12:31:29
23/05/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي" يلغي احتفالات بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.. ما السبب؟
Lebanon 24
"القومي" يلغي احتفالات بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.. ما السبب؟
23/05/2024 12:31:29
23/05/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تعطل شاحنة عند مدخل الاوتوستراد البحري في البداوي وزحمة سير خانقة في المحلة
Lebanon 24
تعطل شاحنة عند مدخل الاوتوستراد البحري في البداوي وزحمة سير خانقة في المحلة
23/05/2024 12:31:29
23/05/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خانقة
أوتوستراد
البترون...
السبب؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"سقطنا في الوادي".. مرافق الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل مهمّة عن اللحظات الأخيرة هذا ما قاله
Lebanon 24
"سقطنا في الوادي".. مرافق الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل مهمّة عن اللحظات الأخيرة هذا ما قاله
09:00 | 2024-05-22
22/05/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل دخوله إلى غرفة العمليّات.. فنان لبنانيّ يُعلن إصابته بمرض السرطان: "ادعولي قوم بالسلامة"
Lebanon 24
قبل دخوله إلى غرفة العمليّات.. فنان لبنانيّ يُعلن إصابته بمرض السرطان: "ادعولي قوم بالسلامة"
06:23 | 2024-05-22
22/05/2024 06:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
باميلا الكيك تُثير الجدل من جديد: "يمكن زوّج نفسي بنفسي قريباً" (فيديو)
Lebanon 24
باميلا الكيك تُثير الجدل من جديد: "يمكن زوّج نفسي بنفسي قريباً" (فيديو)
08:34 | 2024-05-22
22/05/2024 08:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
00:50 | 2024-05-23
23/05/2024 12:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مصمم أزياء يُثير ضجّة... حاول تهريب دولارات فأُوقف في المطار!
Lebanon 24
مصمم أزياء يُثير ضجّة... حاول تهريب دولارات فأُوقف في المطار!
07:36 | 2024-05-22
22/05/2024 07:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-05-23
مهنة سيئة في لبنان.. سرقة الحديد والنحاس منتشرة
05:00 | 2024-05-23
لا خرق ولا من يحزنون.. هل "أجهِضت" مبادرة "الخماسية" من جديد؟!
05:29 | 2024-05-23
وديع الخازن اتصل بالسفير الايراني معزياً
05:20 | 2024-05-23
ملتقى التأثير المدني: إستعادة هيبة الدولة... إلتزام أخلاقي!
05:17 | 2024-05-23
أوّل ردّ من "الحزب" على اغتيال فران... ماذا استهدف قبل قليل؟
05:07 | 2024-05-23
أمير قطر بحث مع جنبلاط في أوضاع المنطقة
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
23/05/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
23/05/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
23/05/2024 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24