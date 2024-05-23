Advertisement

لبنان

زحمة سير خانقة على أوتوستراد البترون... ما السبب؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1203081-638520573470583668.png
Doc-P-1203081-638520573470583668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد أوتوستراد البترون زحمة سير قرب نفق حامات بسبب جبالة الباطون التي سقطت أمس. 
 
يذكر ان خط بيروت - طرابلس مقطوع بسبب انتشال الجبالة من تحت الطريق، والزحمة تمتد كيلومترات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور... زحمة سير خانقة على أوتوستراد الملولة - التبانة
lebanon 24
23/05/2024 12:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ناسا تؤجل مجددا إطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة ستارلاينر.. والسبب؟
lebanon 24
23/05/2024 12:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"القومي" يلغي احتفالات بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.. ما السبب؟
lebanon 24
23/05/2024 12:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل شاحنة عند مدخل الاوتوستراد البحري في البداوي وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
23/05/2024 12:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24

خانقة

أوتوستراد

البترون...

السبب؟

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-23
05:00 | 2024-05-23
05:29 | 2024-05-23
05:20 | 2024-05-23
05:17 | 2024-05-23
05:07 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24