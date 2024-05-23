زحمة سير خانقة على أوتوستراد البترون... ما السبب؟

يشهد أوتوستراد البترون زحمة سير قرب نفق حامات بسبب جبالة الباطون التي سقطت أمس.

يذكر ان خط بيروت - طرابلس مقطوع بسبب انتشال الجبالة من تحت الطريق، والزحمة تمتد كيلومترات.