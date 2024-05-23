بعد استهداف النبطية.. بيان لمدرسة شوكين

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صدر عن مدرسة شوكين الرسمية البيان التالي: ينامون على اهتزاز الجدران من أصوات الغارات، ويستيقظون على أنغام أصوات زخّات النّار، ويذهبون إلى مدارسهم حيث العلم صمود وانتصار.تستنكر مدرسة شوكين الرّسميّة الجريمة الوحشيّة من العدوّ الغاصب الّتي استهدفت المدنيين من عاملين وأهالي ومدرّسين وطلّاب على الطّريق العام في كفردجّال - شوكين، حيث أسفرت عن إصابات في صفوف بعض أبنائنا في المدرسة وهم في طريقهم لمتابعة دراستهم، وإذ تؤكّد على أنّ الاستهدافات الّتي تطال الحقل التّربويّ من أساتذة وطلّاب لا تثنينا عن متابعة مسيرة الصّمود.حمى الله جنوبنا الغالي، وترابه وأرضه وأهله وأبناءه، وبالشّفاء العاجل للجرحى، ورحم الله الشّهداء.