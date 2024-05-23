Advertisement

لبنان

بعد استهداف النبطية.. بيان لمدرسة شوكين

Lebanon 24
23-05-2024 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1203091-638520582984463417.jpg
Doc-P-1203091-638520582984463417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مدرسة شوكين الرسمية  البيان التالي: ينامون على اهتزاز الجدران من أصوات الغارات، ويستيقظون على أنغام أصوات زخّات النّار، ويذهبون إلى مدارسهم حيث العلم صمود وانتصار. 

تستنكر مدرسة شوكين الرّسميّة الجريمة الوحشيّة من العدوّ الغاصب الّتي استهدفت المدنيين من عاملين وأهالي ومدرّسين وطلّاب على الطّريق العام في كفردجّال - شوكين، حيث أسفرت عن إصابات في صفوف بعض أبنائنا في المدرسة وهم في طريقهم لمتابعة دراستهم، وإذ تؤكّد على أنّ الاستهدافات الّتي تطال الحقل التّربويّ من أساتذة وطلّاب لا تثنينا عن متابعة مسيرة الصّمود. 
Advertisement

حمى الله جنوبنا الغالي، وترابه وأرضه وأهله وأبناءه، وبالشّفاء العاجل للجرحى، ورحم الله الشّهداء.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-05-23
05:00 | 2024-05-23
05:29 | 2024-05-23
05:20 | 2024-05-23
05:17 | 2024-05-23
05:07 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24